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100 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuar çalan hırsız yakalandı
MERSİN’de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren M.A.'nın çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. M.A.'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat...
GÜVENLİK 02.01.2020, 14:49
MERSİN’de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren M.A.'nın çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. M.A.'nın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat çekti.
Tarsus ilçesinde, 30 Aralık gecesi bir ganyan bayii ile telefon satışı yapılan iki iş yerinde hırsızlık olayları meydana geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin daha önce de suç dosyaları olan M.A. olduğunu saptadı. Şüpheli M.A., olaydan bir gün sonra Şehit Mustafa Mahallesi'nde bir iş yerinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A.'nın üzerinde tabanca ile şarjör içerisinde 3 adet fişek ele geçirildi.
ÇALDIKLARINI ARACA DOLDURMUŞ
Şüpheli M.A.'nın kullandığı tespit edilen araçta da arama yapan polis ekipleri, ganyan bayiinden çalınan 1000 lira değerinde çeşitli markalarda sigara, telefon bayiinden çalınan yaklaşık değeri 100 bin lira olan çeşitli markalarda 44 adet cep telefonu, aksesuar, başka bir işyerinden çalınan 1 laptop, 1 masaüstü bilgisayar ve bir motosiklete ait plaka ele geçirdi.
Telefon bayiinde güvenlik kamerasına yakalanan M.A.'nın iş yerinde bulunan cep telefonlarını çantasına koyduğu, sığdıramadıklarını da ceplerine doldurduğu sırada rahat tavırları dikkat çekti.
Tarsus ilçesinde, 30 Aralık gecesi bir ganyan bayii ile telefon satışı yapılan iki iş yerinde hırsızlık olayları meydana geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin daha önce de suç dosyaları olan M.A. olduğunu saptadı. Şüpheli M.A., olaydan bir gün sonra Şehit Mustafa Mahallesi'nde bir iş yerinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A.'nın üzerinde tabanca ile şarjör içerisinde 3 adet fişek ele geçirildi.
ÇALDIKLARINI ARACA DOLDURMUŞ
Şüpheli M.A.'nın kullandığı tespit edilen araçta da arama yapan polis ekipleri, ganyan bayiinden çalınan 1000 lira değerinde çeşitli markalarda sigara, telefon bayiinden çalınan yaklaşık değeri 100 bin lira olan çeşitli markalarda 44 adet cep telefonu, aksesuar, başka bir işyerinden çalınan 1 laptop, 1 masaüstü bilgisayar ve bir motosiklete ait plaka ele geçirdi.
Telefon bayiinde güvenlik kamerasına yakalanan M.A.'nın iş yerinde bulunan cep telefonlarını çantasına koyduğu, sığdıramadıklarını da ceplerine doldurduğu sırada rahat tavırları dikkat çekti.
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