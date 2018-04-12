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10 yıl önceki cinayetin zanlısı pilot çıktı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 10 yıl önce Erdoğan Akbaş'ın (23) boğularak öldürülmesine ilişkin dosyayı yeniden açan jandarma, cinayet zanlısı olarak özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C.'yi gözaltına aldı....

10 yıl önceki cinayetin zanlısı pilot çıktı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 10 yıl önce Erdoğan Akbaş'ın (23) boğularak öldürülmesine ilişkin dosyayı yeniden açan jandarma, cinayet zanlısı olarak özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Asım Onur C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda, bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada, boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin, Kemer'de turizmle uğraşan Erdoğan Akbaş olduğu anlaşıldı. O dönemde yapılan çalışmalarda cinayeti işleyen kişi ya da kişilere ulaşılamadı.
İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden açtı. Özel bir ekip kuran jandarma, olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur C. cinayet şüphelisi olarak adliyeye sevk edildi. İkili arasında alacak- verecek anlaşmazlığı olduğu iddia edilirken, bu nedenle Erdoğan Akbaş'ı öldürmekle suçlanan Asım Onur C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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