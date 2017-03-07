10 yıl önce öldürülen gencin katil zanlısı 3 polis tutuklandı (2) - yeniden

Mustafa İNSAN/MERSİN, ()-MERSİN'de 10 yıl önce öldürülen ve yakılan cesedi otoban yakınında bulunan 28 yaşındaki Oktay Uçgun'un katil zanlıları olduğu iddiasıyla polis memuru eniştesi ile eniştenin arkadaşı 2 polis tutuklandı. Miras nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetle ilgili gözaltına alınan abla ile 2 arkadaş serbest bırakıldı.

Merkez Yenişehir Kocavilayet Mahallesi Gözne Gişeleri ile Çeşmeli otoban Müftü Viyadüğü altında 26 Aralık 2007 tarihinde baş, ayak ve elleri kesilmiş, tamamen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için sürdürülen çalışmalar sırasında, Mezitli ilçesi Şehit Ramazan Yılmaz Polis Merkezi Amirliği'ne bir aile gelerek, çocuklarının Adana'dan 5 Aralık 2007 yılında Mersin'e gelmek için evden çıktığını ve o günden sonra haber alamadıklarını bildirdi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda cesedin kayıp Oktay Uçgun'a ait olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar aydınlatılan cinayet bölgesi polise devredilince Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 yıl boyunca titiz bir çalışma yürüttü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda öldürülen Oktay Uçgun'un ablası A.S.K. ile eniştesi Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis eşi Orhan Kontar, Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Selim Tekin ve Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Nihat Şahin, arkadaşları M.S. ile M.A.'yı gözaltına aldı.

Poliste susma hakkını kullanıp mahkemede cinayet olayını kabul ederek ettiği belirten polis memurları enişte Orhan Kontar, Nihat Şahin ile Selim Tekin tutuklandı. Öldürülen gencin ablası A.S.K., M.S ve M.A., adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Erdal koordinesinde soruşturma yürütülürken, cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği bildirildi.

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