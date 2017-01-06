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10 yıl önce babasını bıçakla yaralayan dayısını av tüfeğiyle öldürdü

ESKİŞEHİR'de 27 yaşındaki Mustafa Bacak, 10 yıl önce babasını bıçakla yaralayan dayısı 68 yaşındaki Mehmet Uysal'ı kahvede av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olay gece saat 01.00 sıralarında daha önce merkeze bağlı belde olan...

10 yıl önce babasını bıçakla yaralayan dayısını av tüfeğiyle öldürdü
ESKİŞEHİR'de 27 yaşındaki Mustafa Bacak, 10 yıl önce babasını bıçakla yaralayan dayısı 68 yaşındaki Mehmet Uysal'ı kahvede av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
Olay gece saat 01.00 sıralarında daha önce merkeze bağlı belde olan Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bacak alkol aldıktan sonra Mehmet Uysal'ın işlettiği kahveye gitti. Bacak, yanında getirdiği av tüfeğiyle kahvede Uysal'a ateş etti. Mehmet Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri Mustafa Bacak'ı olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa Bacak ifadesinde, Mehmet Uysal'ın 10 yıl önce babasını bıçakla yaraladığını, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu söyledi. Bacak sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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