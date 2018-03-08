10 yaşındaki ilkokul öğrencisinin ölümü gizemini koruyor

BALIKESİR'in İvrindi ilçesi kırsal Soğanbükü Mahallesi'nde ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi E.A.'nın (10), tavana iple asılı olarak ölü bulunması gizemini koruyor. 'Mavi Balina' adlı oyundan etkilenerek canına kıydığı iddia edilen çocuğun ağabeyinin ve babasının telefonları ile bilgisayarında oyuna rastlanmadığı öğrenildi. Kendisini evlerinin çatı katında asan E.A.'nın boynundaki ipin 8 defa dolandığı, çocuğun yanında da enjektör bulunduğu belirtildi.

Olay, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan İvrindi ilçesine bağlı kırsal Soğanbükü Mahallesi'nde geçen cumartesi günü saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Soğanbükü Müdafaa-i Hukuk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi E.A., yakınları tarafından iki katlı evlerinin çatı katında tavana iple asılı halde bulundu. Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, E.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun, 'Mavi Balina' adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, kendisine ait bir cep telefonu bulunmayan E.A.'nın ağabeyi B.A. ile babası Özay A.'ya ait cep telefonlarına ve dizüstü bilgisayara inceleme yapmak üzere el koydu.

Yapılan ilk incelemede, cep telefonlarında ve dizüstü bilgisayarda 'Mavi Balina' oyununa rastlanılmadığı öğrenildi. Otopside ise E.A.'nın vücudunda herhangi bir yara ve kesik izi bulunmadığı belirtildi. E.A.'nın intiharda kullandığı ipi boynuna 8 defa doladığı tespit edilirken, cansız bedenin yanında da enjektör bulunduğu kaydedildi.

Çocuğun ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi sonuçları ve teknik incelemelerin detayının beklendiği belirtildi.

'O OYUN MU, BAŞKA OYUN MU BİLMİYORUZ'

Acılı anne Şükran A. çocuğunun bu duruma nasıl düştüğünü bilmediğini söyledi. Şükra A., "Telefonla oynuyordu ama o oyun mu, başka bir oyun mu bilmiyoruz. Oynadı mı, oynamadı mı bilmiyorum. Çocuğumuzun sıkıntısı yoktu. Hiçbir şeyi yoktu. Çok akıllı ve zeki bir çocuktu" dedi.

'ANNE BABALAR DİKKATLİ OLMALI'

Soğanbükü Mahalle Muhtarı Hüseyin Gündüz de çok acı bir olay yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Köyümüzde geçtiğimiz hafta 10 yaşında bir çocuğumuzun kendisini asmasıyla üzücü bir olay yaşadık. Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekipleri olayın araştırmasını yapıyor. Henüz tam olarak öğrendiğimiz net bir bilgi yok. Soruşturma sürdürülüyor. Olayın aslı tahkikattan sonra ortaya çıkacaktır. Fakat burada şu bir gerçek; asıl görev anne ve babalara düşüyor. Daha ilkokula giden ufacık çocukların elinde birkaç bin liralık telefonlar var. İnternet ortamının bu kadar denetimsiz kullanılması, ailelerin de kontrol altına almaması bu olayları tetikleyebiliyor. Köyde genel olarak konuşulan 'Mavi Balina' oyunu iddiaları var. Şu an daha ne olduğu kesin değil. Başka bir şey de olabilir. Buradan bütün anne ve babalara seslenmek istiyorum: Çocuklarına sahip çıksınlar, ilgilensinler ve denetim altında tutsunlar. Bir daha da bu yönde elim olaylar yaşamayalım."



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