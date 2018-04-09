escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

10 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında can verdi

YOZGAT’ın Sarıhacılı Mahallesi’nde, karayolunda hafriyat kamyonunun çarptığı Ömer Faruk Dursun (10) yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, aynı bölgede daha önce de kazalar yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirterek yolu...

10 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında can verdi
YOZGAT’ın Sarıhacılı Mahallesi’nde, karayolunda hafriyat kamyonunun çarptığı Ömer Faruk Dursun (10) yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, aynı bölgede daha önce de kazalar yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirterek yolu bir süre kapattı.
Sarıhacılı Mahallesi E-88 Karayolu üzerinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Faruk Dursun'a, süratli geldiği belirtilen ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 33 EBA 26 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Sürücü aracı bırakıp kaçarken, Ömer Faruk olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.
MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİLİ
Aynı bölgede hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle birçok kaza meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, önlem alınmadığı için yetkililere tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, oturma eylemi yaparak yolu ulaşıma kapattı. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.
Jandarma kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314