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10 suçtan aranan hükümlü, tavan arasında yakalandı

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, hakkında 10 suçtan kesinleşmiş 9 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan 'Altın Fidan' lakaplı Fidan Ç. (48), kayınbiraderi M.Ç.'nin evinde tavandaki gizli bölmede yakalandı. Asayiş...

10 suçtan aranan hükümlü, tavan arasında yakalandı

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, hakkında 10 suçtan kesinleşmiş 9 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan 'Altın Fidan' lakaplı Fidan Ç. (48), kayınbiraderi M.Ç.'nin evinde tavandaki gizli bölmede yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Amirliği ekipleri, 9 'hırsızlık', 1 'cezaevinden firar' olmak üzere 9 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Altın Fidan' lakaplı Fidan Ç.'nin bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıldır araması bulunan Fidan Ç.'nin kayınbiraderi M.Ç.'nin evinden saklandığını belirleyen polisler, merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Ergün Sokak'taki eve baskın düzenledi. Polisler evin içinde yaptığı aramada, evin mutfağında tavana yapılmış özel bölmeyi farketti. Ekipler, birbirlerinin omzuna basarak tavandaki gizli bölemye çıktı. Burada saklanan Fidan Ç., polisin titiz araması sonucu yakalandı. Gözaltına altına alınan Fidan Ç., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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