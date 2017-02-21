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10 metrelik kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde yaklaşık 10 metrelik su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı. Sandıklı'ya bağlı Ekinhisar Köyü'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana...

10 metrelik kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde yaklaşık 10 metrelik su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Sandıklı'ya bağlı Ekinhisar Köyü'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, İsa Eryılmaz'a ait inek mera alanında otlarken etrafı açık atıl vaziyetteki su kuyusuna düştü. İneğin düştüğünü gören köylüler hayvanı çıkarmak için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyudan ineği çıkaramayan köylüler itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri çekici ve halat yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu ineği kuyudan çıkardı. Sahibi, vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen hayvanın telef olmaması için kasap yardımıyla olay yerinde kestirdi.

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