10 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı

NEVŞEHİR’de 54 yaşındaki F.T. adlı kadın, 10 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ konutlarında oturan F.T., kentin en yüksek binalarından biri olan ve Eski Göreme Oteli olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerindeki 10 katlı binanın çatı katına çıktı. Çevredeki kişilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. F.T., emlakçıya olan borcunu ödeyemediği için ölmek istidğini söyledi. Çağrılan psikolog, çatıda F.T.'yi ikna ederek indirdi.

Bu arada bulvar üzerinde toplanan kalabalıktakiler cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı.



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