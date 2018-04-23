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10 katlı apartmanda yangın: 3 yaralı

KÜTAHYA'da 10 katlı apartmanın 7'nci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarıldı. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen ve kısmen yanıklar oluşan 3 kişi hastaneye...

10 katlı apartmanda yangın: 3 yaralı
KÜTAHYA'da 10 katlı apartmanın 7'nci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarıldı. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen ve kısmen yanıklar oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitedeki 10 katlı apartmanın 7'nci katında Hasan Aydın'ın (42) oturduğu dairenin mutfağında belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri apartmanda mahsur kalanları araçlarından uzatılan merdivenle indirdi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Y
angın sırasında vücudunda kısmen yanıklar oluşan evin sahibi Hasan Aydın ile dumandan etkilenen 2 kişi 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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