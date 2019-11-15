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10 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
MARDİN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si, tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin...
GÜVENLİK 15.11.2019, 15:47
MARDİN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si, tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin mahrem imamları tarafından ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin mahrem imamları tarafından ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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