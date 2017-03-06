Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

SİİRT, () - SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 10 ildeki eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün yöneticisi konumundaki 21 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır,...

10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

SİİRT, () - SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 10 ildeki eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün yöneticisi konumundaki 21 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu ile ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla bu güne kadar yapılan kapsamlı soruşturmalarda aralarında örgütün yönetici konumunda yer aldığı tespit edilen şahıslara yönelik, 03.03.2017 tarihinde Siirt Merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Firari 7 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.