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10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası
AYDIN'ın Nazili ilçesinde, annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç., hastaneye kaldırıldı. Polis, anne Gül Ç. (23) ve erkek arkadaşı Deniz Y.'yi, gözaltına aldı. Sümer...
GÜVENLİK 24.10.2019, 20:48
AYDIN'ın Nazili ilçesinde, annesi ile erkek arkadaşının içtiği esrarın dumanından etkilendiği iddia edilen 10 aylık bebek Muhammet Ç., hastaneye kaldırıldı. Polis, anne Gül Ç. (23) ve erkek arkadaşı Deniz Y.'yi, gözaltına aldı.
Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., 10 aylık torunu Muhammet Ç.'yi aniden fenalaşması üzerine dün saat 23.30 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anneanne E.Ç., hastane polisine verdiği ifadesinde, kızı Gül Ç. ve erkek arkadaşı Deniz Y.'nin evde esrar kullandığını, torununun da bundan etkilenmiş olabileceğini söyledi.
İlk müdahalesi yapılan Muhammet bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet bebekten burada, annesi Gül Ç.'den de Nazilli Devlet Hastanesi'nde uyuşturucu olup olmadığının belirlenmesi için kan örneği alındı.
Polis, anne Gül Ç. ve Deniz Y.'yi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürerken, Gül Ç.'nin eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.
Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., 10 aylık torunu Muhammet Ç.'yi aniden fenalaşması üzerine dün saat 23.30 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anneanne E.Ç., hastane polisine verdiği ifadesinde, kızı Gül Ç. ve erkek arkadaşı Deniz Y.'nin evde esrar kullandığını, torununun da bundan etkilenmiş olabileceğini söyledi.
İlk müdahalesi yapılan Muhammet bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet bebekten burada, annesi Gül Ç.'den de Nazilli Devlet Hastanesi'nde uyuşturucu olup olmadığının belirlenmesi için kan örneği alındı.
Polis, anne Gül Ç. ve Deniz Y.'yi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürerken, Gül Ç.'nin eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.
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