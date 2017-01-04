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10 aylık bebeğini cami tuvaletine bırakan kadın yakalandı

KAYSERİ’de, 10 aylık erkek bebeğini caminin tuvaletine bırakarak kaçan 28 yaşındaki Gülhatmi Y., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık durumu iyi olan bebek ise çocuk yuvasına teslim edildi. Olay, merkez...

10 aylık bebeğini cami tuvaletine bırakan kadın yakalandı
KAYSERİ’de, 10 aylık erkek bebeğini caminin tuvaletine bırakarak kaçan 28 yaşındaki Gülhatmi Y., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık durumu iyi olan bebek ise çocuk yuvasına teslim edildi.
Olay, merkez Kocasinan İlçesi Gevhernesibe Mahallesi Kurşunlu Camii'nde meydana geldi. 4 evlilik yapan, 5 çocuk annesi Gülhatmi Y., 10 aylık erkek bebeğini caminin kadınlar tuvaletine bırakarak kaçtı. Tuvalete giren kadınlar tarafından bulunan bebek, ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, bebeği, annesi Gülhatmi Y.'nin bıraktığını belirledi. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Gülhatmi Y., 5'inci çocuğunu, bakamadığı için bıraktığını söyledi. Gülhatmi Y., polisteki alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, 10 aylık bebek ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait Kayseri Çocuk Yuvası'na teslim edildi.

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