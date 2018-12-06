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1 milyonluk borç cinayetinde, 5 yıl sonra tahrik indirimi

BURSA'da, ortağı Hüseyin Altın'ı (31), kurdukları çiftliğin 1 milyon liralık borcu nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren İhsan Güneş (46) hakkında verilen 25 yıl 10 ay hapis cezası, tahrik unsurunun dikkate alınmadığı...

1 milyonluk borç cinayetinde, 5 yıl sonra tahrik indirimi
BURSA'da, ortağı Hüseyin Altın'ı (31), kurdukları çiftliğin 1 milyon liralık borcu nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren İhsan Güneş (46) hakkında verilen 25 yıl 10 ay hapis cezası, tahrik unsurunun dikkate alınmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada, yerel mahkeme sanığın cezasını 15 yıla indirdi.
Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 5 yıl önce meydana gelen olayda, İhsan Güneş ile Hüseyin Altın, ortaklaşa kurdukları çiftliğin batması nedeniyle ortaya çıkan 1 milyon liralık borcun nasıl ödeneceği konusunda tartıştı. Tartışma sırasında Güneş, iş ortağı Altın'ı tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan İhsan Güneş, tutuklandı.
25 YIL 10 AY HAPİS VERİLDİ
Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanan sanık İhsan Güneş, önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak bu cezası 25 yıla indirildi. Sanık, ruhsatsız silah bulundurmaktan da ayrıca 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI
Sanık İhsan Güneş'in avukatı kararı temyiz etti. Temyiz başvurusunun ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının uygun olduğunu belirterek dosyayı iade etti. Sanık avukatı, gerekçeli bir dilekçeyle ikinci itirazını yaptı ve dosya Yargıtay Genel Ceza Kurulu'na gitti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, olayda tahrik unsurunun uygulanması gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine yeniden yapılan yargılamada, sanık İhsan Güneş eski savunmalarını tekrarlayarak, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tahrik unsurunu uygulayarak Güneş'in cezasını 15 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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