1 Mayıs kutlamasına giden sağlıkçıları taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 13 yaralı

ŞANLIURFA'da düzenlen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingi'ne katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan, çoğu sağlık görevlisi olan işçileri taşıyan midibüs, aynı yöne giden otomobilin çarpması sonucu devrildi. Kazada, midibüsteki 4'ü kadın, 5 kişi öldü, otomobil sürücüsüyle birlikte 14 kişi de yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Birecik karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 45 HS 02 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen 46 VK 309 plakalı midibüse çarptı. Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkanları taşıyan midibüs de çarpmanın etkisiyle devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, midibüstekilerden bazıları yola savruldu.



4'Ü KADIN, 5 KİŞİ ÖLDÜ



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Elbistan’daki sağlık kuruluşlarında görev yapan Şükran Ertemiz, Melike Uysal, Gazel Kısaca, Fatma Kılıç ve Onur Yay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada, 4'ü çocuk, 1'i otomobil sürücüsü 14 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.



KUTLAMALAR İPTAL EDİLİDİ



Midibüste yolculuk yapanların Öz Büro İş Sendikası üyesi ve Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları olduğu belirtildi. Şanlıurfa'da ilk kez Memur- Sen ve Hak-İş tarafından düzenlenmesi planlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingi ise kaza nedeniyle iptal edildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sendika yetkililerini arayarak, kaza hakkında bilgi aldığı bildirildi.



VALİ ERİN, SOSYAL MEDYADAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı baş sağlığı mesajında, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan ilimize gelirken meydana gelen elim trafik kazasında hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.



Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

