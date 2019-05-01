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1 Mayıs kutlamasına giden sağlıkçıları taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 13 yaralı (4)

KAHVALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Şanlıurfa'da yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçilerin kazadan yarım saat önce Birecik'teki tesislerde kahvaltı yaptıkları ortaya çıktı. İşçilerin cep telefonu...

1 Mayıs kutlamasına giden sağlıkçıları taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 13 yaralı (4)

KAHVALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şanlıurfa'da yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçilerin kazadan yarım saat önce Birecik'teki tesislerde kahvaltı yaptıkları ortaya çıktı. İşçilerin cep telefonu ile çekilen görüntülerde tesise girişleri ve masalarda oldukları görüldü.
VALİ ERİN YARALILARI ZİYARET ETTİ
Kazada yaralıları hastanede ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, " Maalesef kaza sonrasında hayatını kaybeden 5 vatandaşımız var, 13 de  tedavisi devam eden vatandaşımız var. 1-2 yaralımızın durumu kritik. Vefat  edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize sağlık ve şifa  diliyorum. Şanlıurfa'daki hastanelerde bütün doktorlarımız yaralılarımızla  ilgilenmektedir" dedi.
Öte yandan, kazada ölenlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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