1 Mayıs İşçi Bayramı’nda iş kazasında öldü

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’da, işletmeciliğini yaptığı iş yerinde tadilat yaparken, üzerine beton duvar devrilen Halil İbrahim Gönül, hayatını kaybetti.

Olay bugün akşam Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Lahmacun ve pide işletmeciliği yapan Halil İbrahim Gönül, işyerinde tadilat yaptığı esnada, beton duvarın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Halil İbrahim Gönül hayatını kaybetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışırken iş kazası geçiren Gönül’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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