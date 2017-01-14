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1 kişiyi yaraladı, otomobille kaçarken polis aracı ve evin duvarına çarptı

SAMSUN'da tabanca ile ateş açarak 42 yaşındaki İbrahim Karlı'yı 2 bacağından yaraladığı öne sürülen 41 yaşındaki Aydın K., polis ekip otomobiline ardından da bir evin duvarına çarptıktan sonra yakalanarak gözaltına...

1 kişiyi yaraladı, otomobille kaçarken polis aracı ve evin duvarına çarptı
SAMSUN'da tabanca ile ateş açarak 42 yaşındaki İbrahim Karlı'yı 2 bacağından yaraladığı öne sürülen 41 yaşındaki Aydın K., polis ekip otomobiline ardından da bir evin duvarına çarptıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün Canik İlçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Pazarlamacı, Aydın K., cadde üzerinde yürüyen inşaat malzemeleri satan İbrahim Karlı'ya tabanca ile 5 el ateş edip iki bacağından yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin kullandığı otomobili takip etmeye başladı. Şüpheli, önce polis ekip otomobiline ardından bir evin duvarına çarptıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polise ifade veren şüpheli, "Beni 60 bin lira borçlandırdı. Paramı istedim, vermedi ve beni tehdit etti" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanan Aydın K. adliyeye sevk edildi.

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