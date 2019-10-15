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1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede
KAYSERİ'de 'yol verme' tartışmasında Tercan Ulutekin'i (33) 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre G. (30) ve olaya karışan iki arkadaşı, adliyeye sevk edildi. Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesi 3799'uncu...
GÜVENLİK 15.10.2019, 15:41
KAYSERİ'de 'yol verme' tartışmasında Tercan Ulutekin'i (33) 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre G. (30) ve olaya karışan iki arkadaşı, adliyeye sevk edildi.
Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesi 3799'uncu sokakta önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüler Tercan Ulutekin ve Emre G. arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Araçlarda bulunanlar da kavgaya karıştı. Tercan Ulutekin, 11 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşi Ahmet Ulutekin (21) ise bıçaklanarak yaralandı. Ahmet Ulutekin, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Emre G. ile otomobilinde bulunan O.K (23) ve B.C'yi (20) gözaltına aldı. Tercan Ulutekin'i öldürdüğü iddia edilen Emre G. ile olaya karışan iki arkadaşı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Öldürülen Tercan Ulutekin ise, Argıncık mahallesinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesi 3799'uncu sokakta önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüler Tercan Ulutekin ve Emre G. arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Araçlarda bulunanlar da kavgaya karıştı. Tercan Ulutekin, 11 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşi Ahmet Ulutekin (21) ise bıçaklanarak yaralandı. Ahmet Ulutekin, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Emre G. ile otomobilinde bulunan O.K (23) ve B.C'yi (20) gözaltına aldı. Tercan Ulutekin'i öldürdüğü iddia edilen Emre G. ile olaya karışan iki arkadaşı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Öldürülen Tercan Ulutekin ise, Argıncık mahallesinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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