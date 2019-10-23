1 kişinin öldüğü yol kavgasında sanıklara tahrik ve iyi hal indirimi

BURSA'da Özkan Hoşgün'ün (26), yol vermeme yüzünden çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Arda Tırkaz (24), 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12,5 yıl, Kenan Mahken (26) ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçen yıl Aralık ayında merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, araçtakiler sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet ettiği Özkan Hoşgün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Sube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü izledi. Olayda kullanılan silahı Arda Tırkaz'ın ateşlediği, kavga sırasında kendisine silahı veren kişinin ise Kenan Mahken olduğunu belirledi. Şüpheliler yakalanıp, tutuklandı. Olayla ilgili Ferhat Civaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.SAVUNMASINI TEKRARLADIBursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Arda Tırkaz ile Kenan Mahken son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıklar ile avukatları, öldürülen Özkan Hoşgün’ün babası Osman Hoşgün katıldı.Olayın yaşandığı gece çok sayıda eğlence mekanında alkol aldıklarını belirten sanıklardan Kenan Mahken, daha önce verdiği, "Yolda beyaz renkli araçtan yüksek sesli müzik geliyordu. Yanımda durdu. Ölen şahıs, 'Neye bakıyorsun' diyerek küfür etti. Ben de 'Ne diyorsun' diyerek karşılık verdim. Ölen kişi, arabadan beyzbol sopasını alıp aşağıya indi. Biz de aşağıya indik. Aralarında tartışma çıkan Arda ile Özkan birbirlerine vurmaya başladı. Diğer kişilerin katılımıyla kavga büyüdü. Özkan, Arda'ya beyzbol sopasıyla vurdu. Özkan 'silahı verin' deyince ben de Ferhat'tan silahı aldım. Silahla ateş etmedim. Elimdeki silahı gören Özkan, 'Sık lan sık' dedi. Belime koyduğum silahı yanıma gelen Arda isteyince verdim. Arda, ölenin ayaklarına doğru ateş etti. Ölen şahıs saldırısını sürdürdü. Arda, bir el daha ateş edince şahsın yere düştüğünü gördüm ve şok oldum. Aracıma binerek uzaklaştım" diyerek savunmasını tekrarladı.BEYZBOL SOPASIYLA VURDUÖzkan Hoşgün’ün beyzbol sopası ile başına vurduğunu söyleyen Arda Tırkaz, "Aldığım darbelerden dolayı bilincimi kaybetmek üzereydim. Ölen şahıs, 'Silahı getirin' dedi. Kenan’a doğru yöneldi ve vurmaya başladı. Kenan silah ile geri geri gidiyordu. Daha sonra bana doğru yöneldi. Yine bana vurmaya başladı. Ani hareket ile kendisine ben de vurdum. Elinden kurtulduğumda Kenan’dan silahı aldım. Bana 'Ne yapıyorsun, yapma' dedi. Silahı korkutmak için almıştım. Ölen ile başa çıkamadığım için ilk önce yere ateş ettim. Tepki göstererek ‘Yeter gidin’ dedim. Gözlerim kararıyordu. Bilincimi kaybettim. Gözlerimi açtığımda kendime geldiğimde ise Özkan yerde yatıyordu. Amacım başa çıkamadığım saldırıda kendimi korumaktı" diye konuştu.'PİŞMAN' OLDUKLARINI SÖYLEDİLERSon sözlerinde avukatların savunmalarına katıldıklarını belirten sanıklardan Arda Tırkaz, “Pişmanım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum” dedi.Kenan Mahken ise, "Olayda bulunmam nedeniyle pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diye konuştu.Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıklardan Arda Tırkaz’a müebbet hapis cezası verdi. Olayın tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme, cezayı önce 15 yıla, iyi hali de ekleyerek 12 yıl 6 aya düşürdü. Kenan Mahken hakkında önce müebbet hapis cezası veren mahkeme, Arda Tırkaz’a yardım etmek suretiyle cezasını 12 yıla indirdi. Uygulanan tahrik ve iyi hal sonucu Kenan Mahken, 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye etti. Tutuksuz sanık Ferhat Civaş, adam öldürme suçunun sabit olamaması nedeniyle beraat etti. Mahkeme, Arda Kırkaz’ın kararla birlikte tutukluluğun devamına karar verdi.