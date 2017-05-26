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1 kişinin öldüğü kuyumcu soygunu şüphelileri adliyede

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kuyumcuda soygun girişiminde bulunan 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Olay, geçen Çarşamba günü...

1 kişinin öldüğü kuyumcu soygunu şüphelileri adliyede

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kuyumcuda soygun girişiminde bulunan 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.
Olay, geçen Çarşamba günü sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Ekinci'ye ait kuyumcu dükkanını soymaya kalkışan, 2 yıldır Gaziantep'te yaşayan ve daha önce de 3 kez gasp olayına karıştıkları ileri sürülen Ürdün uyruklu kardeşlerden Şerif Ayad çatışmada ölürken, kız kardeşi Ayda Said Ayed ise yaralı halde kaçtı. Kuyumcunun oğlu Şükrü Ekinci'nin de yaralandığı olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla 6'sı yabancı uyruklu 9 şüphelinin Deniz Mahallesi'nde izlerine ulaştı. Polisler, belirledikleri adreslere gece saatlerinde düzenlediği operasyonda olayda yaralı halde kaçan Ürdünlü Ayda Said Ayed'i ve ona yardım ettiği ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2'si kadın 9 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olay sırasında kolundan yaralanan ve bir evde tedavi olduğu belirlenen Ayda Said Ayed'in, adliyeye sevk edildiği sırada kolunun sarılı olduğu görüldü.

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