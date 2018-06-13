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1 kişinin öldüğü içki satışı kavgasına 5 tutuklama

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde işlenen cinayet ve sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 11 kişi, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Olay, geçen...

1 kişinin öldüğü içki satışı kavgasına 5 tutuklama
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde işlenen cinayet ve sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 11 kişi, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Olay, geçen pazartesi günü, saat 02.00 sıralarında, Hamam Mahallesi Kumluk Mevkii'nde meydana geldi. Sedat Akgöz, iddiaya göre, içki almak için Mustafa A.'nın işlettiği büfeye geldi. Saat 22.00'den sonra içki satış yasağı bulunduğunu belirten büfe sahibi Mustafa A. ile müşteri Sedat Akgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında büfe sahibi Mustafa A., cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Sedat Akgöz'ü göğsünün iki yerinden bıçaklayarak öldürdü. Büfe sahibi Mustafa A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayrıca olaydan sonra iki tarafın yakınları birbiriyle kavga etti. 10 kişi, cinayet sonrası çıkan kavgada gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Mustafa A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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