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1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi adliyede
ÇANAKKALE'de Afganistan uyruklu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili olarak polis, aynı ülke vatandaşı 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaralıların...
GÜVENLİK 15.10.2019, 16:33
ÇANAKKALE'de Afganistan uyruklu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili olarak polis, aynı ülke vatandaşı 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.
Olay, 13 Ekim günü Barbaros Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Atikullah Atıkul öldü, Mohammad Göl Mohammadı ve Mohammad Zaker Kabulı yaralandı. Yaralılardan Mohammad Göl Mohammadı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde, Mohammad Zaker Kabulı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Afganistan uyruklu Hasibullah Ahmad Yar, Jamshid Jamshdı, Sharafuddin Amını, Navid Jan Samadı, Najibullah Najıb, Vahidullah Ibrahımı, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulamı'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mohammad Göl Mohammadı ve Mohammad Zaker Kabulı’nın da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.
Olay, 13 Ekim günü Barbaros Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Atikullah Atıkul öldü, Mohammad Göl Mohammadı ve Mohammad Zaker Kabulı yaralandı. Yaralılardan Mohammad Göl Mohammadı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde, Mohammad Zaker Kabulı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Afganistan uyruklu Hasibullah Ahmad Yar, Jamshid Jamshdı, Sharafuddin Amını, Navid Jan Samadı, Najibullah Najıb, Vahidullah Ibrahımı, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulamı'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mohammad Göl Mohammadı ve Mohammad Zaker Kabulı’nın da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.
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