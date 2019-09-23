1 Kasım'dan itibaren 'yetkisiz çakar' kullanımına son (2)

YENİ DÜZENLEMENİN TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 'çakar lamba'nın kamuda kullanımına ilişkin 1 Kasım'dan itibaren başlanacak yeni uygulamanın tanıtımı yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen programda, Trafik Denetleme Daire Başkanı Mehmet Yavuz, yeni düzenlemeyle ilgili bilgi verdi. Yavuz, geçiş üstünlüğüne sahip olduğu açıkça belli olan ambulans, itfaiye, karayolları kar küreme ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesinde bulunan makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarının 'çakar lamba' sistemlerini sesli olarak kullanabileceğini belirtti.

'1 KASIM'DAN İTİBAREN DENETİMLER ETKİNLEŞİYOR'

Bakanlık olarak 1 aylık geçiş süreci ön gördüklerini kaydeden Yavuz, "1 Kasım 2019 tarihinden itibaren bu denetimler etkin, yoğun ve sürekli bir şekilde mücadele edeceğiz. Mevzuatta sayılan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar dışında hiçbir kişi kamu, kurum ve kuruluşuna ait araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işareti kullanılmayacaktır" dedi.

Risk ve tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin üst protokolünde bulunan makamların korunmasında sorumlu araçların ışıklı uyarı işaretini aracın ön panjur dâhil her bölgesinde bulundurabileceklerini belirten Yavuz, "Makam sahiplerini koruyan araçların makamla beraber hareket ettiği sürece ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini birlikte veya ayrı kullanma zorunluluğu yoktur. Makam sahibi araçta olmadığı zamanlarda koruyan araçlar geçiş üstünlüğü hakkını sadece zorunlu hallerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini birlikte vermek şartı ile kullanabileceklerdir" diye konuştu.

YENİ DÜZENLENME CANLANDIRILDI

Yavuz, boyama şekilleri ve ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olmayan araçların var olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Yani polis ve jandarmada kullanılan tüm sivil araçlar; koruma kararına istinaden korunan araçlardır. Zorunlu hallerde geçiş üstünlüğü hakkını, sabit veya derhal sökülüp takılabilecek şekilde seyyar ışıklı uyarı işaretini aracın tepe bölgesinde bulundurmak ve sesli uyarı sistemi ile birlikte vermek şartı ile kullanabilecektir. Bu araçlar ışıklı uyarı işaretlerini ön panjurda (çakar) bulundurmayacaktır. Bu araçlar tehdit, görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre mesafe ve öncesinden duyulacak ve görülecek şekilde bu işareti birlikte kullanacak. Kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanacaktır."

Bu arada pist alanında, resmi araçlar sesli çakarla geçiş yaparken, makamların koruma araçları da çakarların nasıl kullanılacağını yeni düzenlemeye göre canlandırdı.

Haluk KARAASLAN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()