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1 dakikada 35 bin liralık telefon çaldılar

İZMİT'te bir cep telefonu mağazasının camını ve kepengini kırdıktan sonra içeriye giren hırsızlar, 1 dakikada yaklaşık 35 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Polis, 4 şüpheliden 2'sini yakaladı. Olay, dün gece İzmit Ömerağa...

1 dakikada 35 bin liralık telefon çaldılar
İZMİT'te bir cep telefonu mağazasının camını ve kepengini kırdıktan sonra içeriye giren hırsızlar, 1 dakikada yaklaşık 35 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Polis, 4 şüpheliden 2'sini yakaladı.
Olay, dün gece İzmit Ömerağa Mahallesi'ndeki bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Mağaza önüne otomobille gelen 4 kişi, mağazanın kepengini ve camlarını levye ile kırarak içeriye girdi. Mağaza içerisindeki cep telefonlarını üzerlerine takılı olan alarm sistemleriyle beraber söken hırsızlar, 1 dakika içerisinde yaklaşık 35 bin TL değerindeki 13 cep telefonunu çaldı. soruşturma başlatan polis, Mobese ve plaka takip sistemini inceleyerek otomobilin plakasını belirledi. Polis, İstanbul Bahçelievler'de bir eve düzenlediği baskınla 22 yaşındaki S.K. ile 22 yaşındaki İ.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi. Polis, olaya karıştıkları belirlenen diğer 2 kişiyi yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.

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