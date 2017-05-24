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1 çocuk annesinden 6 gündür haber yok

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 3 yıl önce eşinden ayrılarak baba evine dönen 26 yaşındaki Ayşe Bayındır'dan 6 gündür haber alınamıyor. Anne Hicran Tokkaş, kızının hayatından endişe ettiğini...

1 çocuk annesinden 6 gündür haber yok

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 3 yıl önce eşinden ayrılarak baba evine dönen 26 yaşındaki Ayşe Bayındır'dan 6 gündür haber alınamıyor. Anne Hicran Tokkaş, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, bulunması için yardım istedi.
Üç yıl önce eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Ayşe Bayındır, Albayrak Mahallesi'ndeki baba evine döndü. Genç kadın, geçen 18 Mayıs'ta annesi Hicran Tokkaş'ın başka bir odada olduğu sırada evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alamayan annesi, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve savcılığa kayıp başvurusunda bulundu.
3 yıldır kendileriyle yaşayan kızından 6 gündür haber alamadıklarını belirten gözü yaşlı anne Hicran Tokkaş, "Kızım evden ayrılırken herhangi bir not bırakmamış. Ortadan kaybolduktan sonra bir süre açık olan cep telefonu da ben arayınca cevap verilmeden kapatıldı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istiyorum. Bana kızımı bulun. Kızımı gören veya yerini bilenlerin yetükililere bilgi vermelerini istiyorum" dedi.
6 gündür haber alınamayan Ayşe Bayındır'ın 4 yaşındaki kızının Selendi İlçesinde babası ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

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