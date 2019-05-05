1 çocuk annesi kendini vurdu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, 1 çocuk annesi Zeliha T. (19), tabancayla kendini karnından vurarak intihara kalkıştı.

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki çocuğunun babası olan ve nikahsız birlikte yaşadığı eşi Yunus B. (24) ile bir süredir anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Zeliha T., bunalıma girdi. Zeliha T., evde yalnız olduğu sırada tabancayla karnına ateş ederek, intihara kalkıştı. Kısa süre sonra eve gelen Yunus B., eşini kanlar içerisinde yerde bulunca, durumu sağlık ve polis ekipleri bildirdi, komşularından yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeliha T., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeliha T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Yunuş B. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



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