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1 çocuk annesi kadın intihar etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1 çocuk annesi 31 yaşındaki Hülya Uğuz başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Olay akşam saatlerinde, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 614 Sokak'ta Uğuz ailesine ait evde meydana geldi. Hülya Uğuz...

1 çocuk annesi kadın intihar etti
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1 çocuk annesi 31 yaşındaki Hülya Uğuz başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
Olay akşam saatlerinde, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 614 Sokak'ta Uğuz ailesine ait evde meydana geldi. Hülya Uğuz evde kimsenin olmadığı sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan apartman sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Polisle birlikte eve giren 112 Acil ekibi, Hülya Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hülya Uğuz'un cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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