1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü (2)

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KATİL ZANLISI BABASI ÇIKTI Evinde tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Kaya'nın katil zanlısı, hayvancılık yapan babası İsmail Kaya olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan İsmail Kaya'nın, kızı ile tartıştığını,...
GÜVENLİK 27.12.2019, 22:06
KATİL ZANLISI BABASI ÇIKTI
Evinde tabancayla vurularak öldürülen Tuğba Kaya'nın katil zanlısı, hayvancılık yapan babası İsmail Kaya olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan İsmail Kaya'nın, kızı ile tartıştığını, sözlerini dinlemeyince, belinde taşıdığı tabancayla kızını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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