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1 aylık damat intihar etti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, geçen ay  evlenen 22 yaşındaki Mehmet Çiftçi, pompalı tüfekle intihar etti. Olay, sabah saatlerinde Viranşehir'in Ballıca Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen...

1 aylık damat intihar etti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, geçen ay  evlenen 22 yaşındaki Mehmet Çiftçi, pompalı tüfekle intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Viranşehir'in Ballıca Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen ay düğün yaptığı belirtilen Mehmet Çiftçi, bilinmeyen bir nedenden dolayı girdiği bulanım sonucu evde bulunan pompalı tüfeği çenesine dayayarak intihar etti. Silah sesi üzerine eve gelenler Çitçi’yi kanlar içerisinde bulunca sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Çiftçi'nin öldüğü saptandı. Çiftçi’nin cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesi ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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