Son Dakika
1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
HATAY'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu. Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünden geçerken, bebek sesi duydu....
GÜVENLİK 09.11.2019, 22:57
HATAY'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünden geçerken, bebek sesi duydu. İş yerinin önüne giden kişi, kundakta bir bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı
Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünden geçerken, bebek sesi duydu. İş yerinin önüne giden kişi, kundakta bir bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:58
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|10
|17
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|25
|2. Real Sociedad
|13
|23
|3. Barcelona
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6