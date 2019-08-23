Flaş Haber4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
Son Dakika
1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti
KOCAELİ'nin Gebze ilçesindekazanın ardından alev alan araçtan ağır yaralı çıkarılan Şanlı Kurtoğlu (53), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, bir ay önce ilçeye bağlı Sultan Orhan Mahallesi D-100 Karayolu'nda...
GÜVENLİK 22.08.2019, 13:31
KOCAELİ'nin Gebze ilçesindekazanın ardından alev alan araçtan ağır yaralı çıkarılan Şanlı Kurtoğlu (53), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, bir ay önce ilçeye bağlı Sultan Orhan Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Şanlı Kurtoğlu yönetimindeki 03 NG 591 plakalı otomobil, eski Askeri Kışla mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöne giden S.M.K. yönetimindeki 34 HD 3322 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attıktan sonra yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin, yanan araçtan çıkardıkları Kurtoğlu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bir aydır yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Kurtoğlu, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şanlı Kurtoğlu'nun, Kastamonu Çatalzeytin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaza, bir ay önce ilçeye bağlı Sultan Orhan Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Şanlı Kurtoğlu yönetimindeki 03 NG 591 plakalı otomobil, eski Askeri Kışla mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöne giden S.M.K. yönetimindeki 34 HD 3322 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attıktan sonra yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin, yanan araçtan çıkardıkları Kurtoğlu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bir aydır yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Kurtoğlu, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şanlı Kurtoğlu'nun, Kastamonu Çatalzeytin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
23°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:14
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016