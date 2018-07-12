ZUHAL OLCAY'A 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İstanbul

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Kadıköy'de sahne aldığı yerde Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Oyuncu Zuhal Olcay'ı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen hapis cezası erteleyen Daire, Olcay'ın 1 yıl 6 ay denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Karar oy birliğiyle aldı.

ZUHAL OLCAY: BERAATİMİ İSTİYORUM

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Zuhal Olcay hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanığın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanık Zuhal Olcay, “Mütalaayı kabul etmiyorum. Eski beyanlarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum. Daireniz aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını, ceza verilecekse de paraya çevrilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SANIK 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan Daire, sanık Zuhal Olcay hakkında Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 aylık hapis cezasının kararın kaldırılmasına hükmetti. Daire, Sanık Olcay'ı iyi hal indirimi de uygulayarak “Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu, olaydan duyduğu pişmanlığı da dikkate alarak hapis cezasının ertelenmesine karar veren Daire, sanığın 1 yıl 6 ay denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Olcay'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi 22 Mart'ta görülen duruşmada Zuhal Olcay'ı 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Zuhal Olcay'ın daha önce de kamu görevlisine hakaret suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelememişti.



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-Olcay'ın arşiv görüntüleri

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