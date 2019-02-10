Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve...
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK; MADENCİ 3 SAATTE KURTARILDI

   ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan işçi Yusuf Yalçın, göçükten 3 saat sonra yaralı kurtarıldı. Göçük,...

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK; MADENCİ 3 SAATTE KURTARILDI

 
 ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan işçi Yusuf Yalçın, göçükten 3 saat sonra yaralı kurtarıldı. Göçük, saat 10.00 sıralarında, Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada işçi olarak çalışan Yusuf Yalçın, yerin 540 metre altında oluşan göçükte mahsur kaldı. Beline kadar kömür yığınının altında kalan Yalçın için mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekibi kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Yalçın, ocaktan çıkarıldı. Maden ocağı önünde sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yalçın, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, göçükten kuyu genişletme çalışması yapan firmada çalışan işçinin etkilendiğini belirterek, "İşçimizin durumu iyi. Beline kadar göçükte kalmış. Biz de incelemelerimizi yapıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü
--------------------------
-Ambulansın hastaneye gelmesi
-Yaralının hastaneye sokulması
-Hastanedendetay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328