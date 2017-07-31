Zonguldak'ta kaza yapan otomobilden fırlayan genç öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, refüje çarparak takla atan otomobilden yola fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş, öldü. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün, 2.20 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Ereğli'den Gülüç istikametine giden 28 yaşındaki Emre Öztürk'ün kullandığı 06 E 5708 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Öztürk yaralanırken, otomobilden fırlayan 20 yaşındaki Batuhan Karataş feci şekilde can verdi. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Öztürk ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza haberini almasının ardından olay yerine gelen anne Aysel ve baba Taner Karataş, çocuklarının durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Batuhan Karataş'ın hayatını kaybettiği haberini alan çift, sinir krizi geçirdi. 'Oğlum yapma bunu oğlum' diye ağlayan Aysel Karataş'a sağlık ekipleri müdahale etti. Karataş ailesinin yakınları da kaza yerinde göz yaşlarına boğuldu. Batuhan Karataş'ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Emre Öztürk'ün hastanede yapılan kontrolünde 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Yerde kanlar içinde yatan Batuhan Karataş

-Sürücü Emre Öztürk'ün olayı anlatması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Emre Öztürk'ün ambulansa alınması

-Anne Aysel ve baba Taner'in olay yerine gelmesi

-Anne Aysel Karataş'ın feryadı ve fenalık geçirmesi

-Batuhan Karataş'ın arkadaşlarının arabaya saldırması

-Baba Taner Karataş'ın oğlunun ayağını sevmesi ve göz yaşı dökmesi

-Cenazenin ambulansa alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), ()