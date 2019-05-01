1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Zincirlikuyu'dan Taksim'e yürümek isteyen 8 kişiye polis izin vermedi. Taksim'e gitmek istediklerini söyleyen 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zincirlikuyu'dan Taksim'e yürümek isteyen 8 kişi gözaltına alındı
MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Zincirlikuyu'dan Taksim'e yürümek isteyen 8 kişiye polis izin vermedi. Taksim'e gitmek istediklerini söyleyen 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:05
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