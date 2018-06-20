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ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 7 GÖZALTI

  Çağatay KENARLI, İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde...

ZEYTİNBURNU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 7 GÖZALTI


 
Çağatay KENARLI, İstanbul
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde geçirildi. 

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığını belirlediği kişilere yönelik operasyon düzenledi. 
Polis ekiplerin yaptıkları operasyonda B.S.(44), A.G.(27), S.Ö.(24), H.T.(47), G.Ö.(26), F.G.(34) ve M.Y.(30) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis 650 gram afyon sakızı, 607 gram metamfetamin ve 7 gram eroin ele geçirdi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.S ve H.T. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbst bırakıldı. Operasyon polis kameraları tarafından da görüntülendi. 

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin arama yapması
-Ekiplerin uyuşturucu maddeleri bulması
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar
 

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