ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 3 KİŞİ YARALANDI; SALDIRI ANI KAMERADA

Ersan SAN-Çağatay KENARLI / İstanbul

Osmanlı Ocakları İl Başkan Yardımcısı Bahri Örnek'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda Bahri Örnek ile bu sırada yoldan geçen 1 kadın ve 1 çocuk bacaklarından vurularak yaralandı. Saldırının hedefi olan Örnek'in polise verdiği ilk bilgi doğrultusunda şüpheliyle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Zeytinburnu 58'inci Bulvar Caddesi üzerinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, eli silahlı bir kişi cadde üzerinden kalabalık arasında yürüyen Osmanlı Ocakları İl Başkan Yardımcısı Bahri Örnek'in ayaklarına ateş etti. Edilen ateş sonucu Bahri Örnek, caddede yürüyen 1 çocuk ile bir kadın bacaklarından yaralandı. Saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. O sırada Zeytin Dalı Harekatına destek için yürüyen kişiler yaralılara yardım ederek yakındaki tıp merkezine götürdü. Yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde silah olan kişi ateş ediyor, vurulan kadın ayağını tuttuktan sonra sekerek bir büfeye sığınıyor, diğer tarafta çocuğun vurulduğu görülüyor. Vurulan çocuğa ellerinden Türk bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatına destek için yürüyenler yardım ediyor, ayaklarını bayrakla bağlayıp kucaklıyorlar. Bahri Örnek'in de birisine tutunmuş sekerek caddede yürüdüğü görülüyor. Saldırganın ise, sağ elinde silahla kaçtığı görülüyor. Saldırının ardından polis ekiplerinin geldiği görülüyor.

Polis, saldırıya uğrayan Bahri Örnek'in ifadesine başvurdu. Örnek'in polis ekiplerine verdiği ilk bilgi doğrultusunda ateş açan şüpheliyle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Polis, Örnek'e saldıran kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Silahla ateş eden kişi

-Vurulan çocuk ve kadın

-Vurulan Bahri Örnek

-Çocuğu ayağının sarılarak kucaklayıp götürmeleri

-Kadının sekerek bir büfeye sığınması

AKTÜEL

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Polis araçları

-Delil torbaları





