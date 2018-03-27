 ZEYTİNBURNU'NDA OKULDA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
Zeytinburnu'nda bir okulda yangın çıktı. Okula çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Zeytinburnu'nda bir okulda yangın çıktı. Okula çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Görüntü Dökümü: ------------ -Olay yerinden görüntüler
27 Mart 2018 Salı 16:01
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
Zeytinburnu'nda bir okulda yangın çıktı. Okula çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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