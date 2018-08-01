ZEYTİNBURNU'NDA "LAF ATMA" KAVGASI KAMERADA

Ersan SAN / İSTANBUL

Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulundukları öne sürülen yabancı uyruklu kişilerle bir grup arasında tekme, tokat kavga çıktı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi sokakta yürüyen iki kadına sözlü tacizde bulundu. Kadınlar buradan hızla uzaklaşırken, çevrede bulunan kişiler yaşananlara tepki gösterdi. Bir süre sonra iki grup arasında kavga çıktı. Tekme, tokat birbirine girenler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; iki grubun tekmeli,yumruklu kavga ediyor. Sözlü tacizde bulundukları iddia edilen 3 kişi buradan koşarak, ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Tekme, tokat birbirlerine saldıranlar

-Sözlü tacizde bulundukları iddia edilen 3 kişinin uzaklaşması

-Çevrede olan, biteni izleyenler