ZEYTİNBURNU'NDA IŞİD OPERASYONU: 15'İ YABANCI UYRUKLU 17 KİŞİ YAKALANDI

*Gözaltına alınan bir kişi, 'terör nitelikli kayıp şahıs' olarak aranıyordu.

*Gözaltına alınan yabancı uyruklu 15 kişi sınırdışı edilecek.

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik Zeytinburnu'nda 24 Ocak Salı günü 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 15'i yabancı uyruklu toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde dijital ve yazı örgütsel dokümanlar, tablet bilgisayarlar ve cep telefonları ele geçirildi.

3 ADRES MESCİD OLARAK KULLANILIYOR

Şüphelilerin emniyette yapılan incelemesinde, Zeytinburnu'nda operasyon yapılan 7 adresin de Kerimullah T. tarafından kullanıldığı belirlendi. TEM ekipleri, adreslerin 3 tanesinin mescit olarak kullanıldığını, Kerimullah T. tarafından buralarda terör örgütü IŞİD'e eleman yetiştirdiği ve bazı kişileri terör örgütüne yönlendirdiği öne sürüldü.

'TERÖR NİTELİKLİ KAYIP ŞAHIS' OLARAK ARANIYORDU

Gözaltına alınan şüphelilerden Mübarek K.'nin Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör nitelikli kayıp şahıs' olarak arandığı belirlendi.

YABANCI UYRUKULU 15 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyonlar kapsamında, yabancı uyruklu R.K., A.U., Ö.N., M.C., A.W.M., A.F., S.A., K.K., W.A., K.M., K.T., M.O., N.C., A.K. ve T.S. sınır dışı işlemleri için Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Kerimullah T. ve Mübarek K. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İki şüphelinin işlemleri burada devam ediyor.