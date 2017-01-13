ZEYTİNBURNU'NDA GÖRGÜ TANIĞI ÇÖKMEYİ ANLATTI

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın çökme anını anlatan bir görgü tanığı, "İnşaatın önündeydik. Mesai çıkış saatiydi. hiçbir şey yoktu. Boş inşaatt, yıkılmak için bekleniyordu, bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Trafikte araçlar, yaya geçen insanlar vardı. Ağır yaralananlar oldu, yardımcı olduk onları çıkardık. Banka ATM'si vardı, oradaki insanlar yaralandı. 10-15 yaralı vardı, bir de ceset torbası gördük." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Görgü tanığının anlattıkları

13.01.2017 - 17.42 Haber Kodu : 170113160