- ZEYTİNBURNU'NDA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



- Zeytinburnu Belediyesi açıklama yaptı

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-

Zeytinburnu'nda, çöken binanın enkazını kaldırma çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlandı.

Rauf Denktaş Caddesi'nde 1'i çocuk 2 kişinin ölümü ve 17 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan çökmenin ardından çalışmalara gece ara verilmişti. Havanın aydınlanmasıyla, ekipler çöken binanın enkazını kaldırma çalışmalarına yeniden başladı. Kepçelerle enkaz yığınları alınarak kamyonlara yükleniyor. Olay yerini demir bariyerlerle kapatan belediye ekipleri, bu noktaya kimseyi yaklaştırmıyor. Öte yandan, çöken bina nedeniyle hemen yanında bulunan benzin istasyonu da hizmet vermiyor.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Çöken binayla ilgili Zeytinburnu Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"13 Ocak 2017 Cuma günü Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan Kuran Sitesi bu konudaki tüm çabalarımıza rağmen yıkılmış ve bizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Konuyla alakalı eksik bilgileri tamamlamak adına aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma gereği doğmuştur. Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan Kuran Sitesi 1993'te ruhsat, 1997'de ise 56 daire 3 dükkan olarak iskan almıştır. 2015'te mülk sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki vermiş olduğu bir yapı denetim kurumuna başvurup bina analizi yaptırmıştır. Yapı denetim kurumunun raporuna göre binanın 6306 sayılı yasa doğrultusunda riskli olduğu tespit edilmiştir. Bunun akabinde mülk sahipleri bu raporla birlikte belediyemize başvurmuştur. Buna müteakiben belediyemiz tarafından acil tahliye işlemlerine başlanmıştır. 24 Aralık 2015'te tahliye edilen bina mühürlenmiş, elektrik, su ve doğalgazı kesilmiş, çevrede gerekli tedbirler alınmış ve uyarılar yapılmıştır"



"TÜM YETKİLERİMİZİ KULLANDIK VE KULLANMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Binanın girişi demirlerle kaynak yapılarak kapatılmış ve kimsenin içeriye girememesi sağlanmıştır. Ancak bu süreçten sonra bina hissedarları ne yazık ki kendi aralarında binanın yıkılması konusunda anlaşamamış, 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamamışlardır. Hissedarların bir kısmı binanın güçlendirilmesini, bir kısmı yıkılıp yeniden yapılmasını savunmuşlar, fakat sonuca varamamışlardır. Bu ihtilaf sebebiyle yaşanan gecikme esnasında ise maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Kamuoyunda haklı olarak yıkılma tehlikesi bulunan bir binanın neden kontrollü şekilde yıkılmadığı sorulmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak 6306 sayılı yasanın 5'inci maddesine göre “(3) Maliklere verilen süreler içerisinde maliklerce yıktırılmayan riskli yapılar mülki amire bildirilir ve bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülkî amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile İdarece yapılır veya yaptırılır." Zeytinburnu Belediyesi olarak, bir deprem bölgesinde olmamızın bilinciyle, kentsel dönüşüm konusunda titiz ve yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle mülk sahiplerini sık aralıklarla belediyemizde ağırlamakta, belediye başkanı, ilgili başkan yardımcısı ve müdür eşliğinde riskli yapılarla, kentsel dönüşümle, devletin bu konuda vermiş olduğu teşviklerle ilgili bilinçlendirme toplantıları yapmaktayız. Geçtiğimiz seneler içinde 30 bin mülk sahibine tebligat yaptık ve bunlardan 10 biniyle yüz yüze saatler süren toplantılar yaparak kentsel dönüşümün önemi konusunda bilgilendirmeler yaptık. Eski, tehlike arz eden yapılarla ilgili tüm yetkilerimizi kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen böylesine üzücü bir olayda iki canımızı yitirmemiz bizi derinden üzmüştür"

Görüntü Dökümü:

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-Enkaz kaldırma çalışmalarından detay görüntüler

-Kepçenin çalışması

-Boşaltılan binalardan görüntü

-Kurulan demir bariyerler

-Benzin istasyonundan görüntü

-İstasyonun içindeki enkaza dönmüş ATM'ler

-Genel görüntüler