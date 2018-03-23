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ZEYTİNBURNU'NDA ELLERİ ARKADAN BAĞLI AĞACA ASILI CESET BULUNDU

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL Zeytinburnu'da elleri arkadan bağlanmış ve ağaca asılı halde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Sahil Kennedy Caddesi üzerindeki şehir parkında, saat 22.30 sıralarında...

ZEYTİNBURNU'NDA ELLERİ ARKADAN BAĞLI AĞACA ASILI CESET BULUNDU

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL
Zeytinburnu'da elleri arkadan bağlanmış ve ağaca asılı halde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.
Sahil Kennedy Caddesi üzerindeki şehir parkında, saat 22.30 sıralarında ağaçta hareketsiz duran birini gören bir kişi, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, elleri arkadan bağlanmış, ağaca asılı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Polis incelemesinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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- Polis ekiplerinin çalışması
- Parktan görüntü
- Cesedin incelenmesi
- Genel ve detaylar 

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