ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASINDAKİ YANGIN 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında...
Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında bulunan atölye tamamen kullanılmaz hale geldi
Zeytinburnu'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine kurulu bulunan iki katlı fabrikanın dokuma kısmı alev alev yandı. Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı fabrikanın ikinci katındaki dokuma kısmında 04:00 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Aelvli şekilde yanan fabrikaya dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman esen rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın nedeniyle fabrikada zaman zaman çökme olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.
4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alındığı fabrikada uzun süre soğutma çalışması yapacağı öğrenildi. Dokuma fabrikasının küle döndüğü yangından fabrikanın altında bulunan atölyede de büyük maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
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