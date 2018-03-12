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ZEYTİNBURNU'NDA BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,() Zeytinburnu'nda yol kenarında boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin 55 yaşlarında B.C. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Abay Caddesi'nin yanında bulunan boş arazide hareketsiz şekilde yerde...

ZEYTİNBURNU'NDA BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,()
Zeytinburnu'nda yol kenarında boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin 55 yaşlarında B.C. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenildi.
Abay Caddesi'nin yanında bulunan boş arazide hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, cesedin bulunduğu alana şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 55 yaşlarında B.C.'ye ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından B.C.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Sağlık ve polis ekiplerinin incelemeleri
-B.C.'nin cansız bedeni
-Genel ve detaylar
 

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