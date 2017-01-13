ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇÖKME ANINA İLİŞKİN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

İhsan YALÇIN - İSTANBUL
Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntü Dökümü:
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/GÜVENLİK KAMERASI
-Binanın çökme anı
FEED
İhsan YALÇIN - İSTANBUL Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntü Dökümü: --------- /GÜVENLİK KAMERASI -Binanın çökme anı FEED
13 Ocak 2017 Cuma 18:11
İhsan YALÇIN - İSTANBUL
Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntü Dökümü:
---------
/GÜVENLİK KAMERASI
-Binanın çökme anı
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