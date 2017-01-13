- ZEYTİNBURNU'NDA BİNA ÇÖKTÜ : 1 ÖLÜ, 5 YARALI (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.

Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi.

Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Çökmenin ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki vatandaşların çektiği ilk anların görüntüsü

-Olay yerinden aktüel görüntüler

-Olay yerindeki cesetin götürülmesi

-Yaralının götürülmesi

-Olay yerinin tepeden görüntüsü

-Binanın çökmeden önceki fotoğrafı

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