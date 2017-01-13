- ZEYTİNBURNU'NDA BİNA ÇÖKTÜ - 1
- ÇÖKMENİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER
Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - Erhan TEKTEN - İSTANBUL
Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü.
Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Şu ana kadar 2 yaralı hastaneye götürüldü
Çökmenin ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki vatandaşların çektiği ilk anların görüntüsü
-Olay yerinden aktüel görüntüler
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